Самые маленькие породы кошек: фото и характеристики

Существует ряд пород кошек, которые поражают своими миниатюрными размерами и изысканными чертами. Однако их "компактность" - это не основная привилегия этих пород.

Миниатюрные породы кошек являются результатом естественных мутаций или целенаправленной гибридизации. Одной из известнейших карликовых пород является манчкин – кошка, которая явилась естественным путем и стала основой для многих современных миниатюрных пород.

Породы этих кошек делятся по двум основным критериям: росту или весу. К первой категории относятся кошки с короткими конечностями и небольшим телом, а ко второй – животные, вес которых не превышает 4 кг. Также среди маленьких пород есть кошки с обычным телосложением, но очень компактными размерами.

По теме: Самые дорогие коты в мире: особенности пород и фото

Вот самые распространенные миниатюрные породы кошек:

Сингапурский кот

Сингапурский кот. Источник: kotomaniya.com.ua Сингапурский кот. Источник: kotomaniya.com.ua

Считается одной из самых маленьких кошек на планете. Несмотря на свои скромные размеры, сингапуры – настоящие активисты. Они невероятно игривые и ласковые, а их шерсть имеет уникальный оттенок сепии.

Манчкин

Манчкин. Источник: kotomaniya.com.ua Манчкин. Источник: kotomaniya.com.ua

Эти кошки известны своими короткими кавычками, напоминающими кавычки таксы. Несмотря на необычную внешность, манчкины очень жизнерадостны и энергичны. Они легко адаптируются к любой среде и станут отличным компаньоном для всей семьи.

Американский керл

Американский керл. Источник: kotomaniya.com.ua Американский керл. Источник: kotomaniya.com.ua

Главная особенность этой породы – закрученные уши назад. Но это не единственное, чем они привлекают. Американские керлы очень ласковы, общительны и легко учатся разным командам.

Корниш-рекс

Корниш-рекс. Источник: pro-kotikov Корниш-рекс. Источник: pro-kotikov

Эти кошки с вьющимся мехом похожи на мягкие плюшевые игрушки. Их мех практически не линяет, что делает их идеальными для людей, страдающих аллергией. Корниш-рексы очень активны и игривые, но вместе с тем и очень ласковы.

Девон-рекс

Девон-рекс. Источник: purina.ua Девон-рекс. Источник: purina.ua

Еще одна порода с вьющимся мехом, но с более выраженными эльфийскими чертами. Девоны очень умны, общительны и любят внимание. Они быстро привязываются к своим владельцам и становятся настоящими членами семьи.

Сиамская кошка: хотя сиамские кошки не являются самыми маленькими в мире, они имеют очень изящное и стройное телосложение. Их характер также очень специфичен – они очень умны, интересны и любят быть в центре внимания.

Напомним, в Румынии объявили о новой породе кошек, получивших название трансильванских.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!