Самые верные друзья: какие породы собак являются преданными хозяину

Если вы мечтаете о собаке, которая станет вашим надежным защитником или привяжется только к вам, стоит обратить внимание на породы, склонные устанавливать тесную эмоциональную связь с одним человеком. Ветеринарка Лайза Кан рассказала о четырехлапых любимцах, известных своей исключительной верностью.

Об этом пишет издание Parade Pets. По словам экспертки, некоторые породы, например золотистые ретриверы, открыты ко всем и дружелюбны в любом кругу. Но есть и другие собаки, которые выстраивают глубокие эмоциональные связи только с одним хозяином. Они нередко остаются настороженными к чужим людям и проявляют исключительную преданность своему человеку или семье.

Одной из таких пород является акита — собака из Японии, которую часто путают с меньшим размером шиба-ина. Акиты имеют охотничье и охранное происхождение, поэтому не только сильны, но и очень лояльны. Они быстро привыкают к хозяину, защищают его и чувствуют чужаков с осторожностью. Лайза Кан напомнила, что именно эта порода стала символом верности благодаря истории легендарного пса Хатико, который после смерти хозяина девять лет ждал его на вокзале.

Другая преданная порода – чау-чау, родом из Китая. Хотя снаружи эти собаки напоминают пушистых мишек, характер у них довольно независимый. Они могут казаться сдержанными и даже нелюдимыми, однако отличаются аккуратностью, спокойствием и глубокой привязанностью к одному человеку. Как объясняет ветеринарка, чау-чау не подвержены чрезмерной ласке, зато всегда остаются верны избранному хозяину.

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Австралийские скотоводы — еще одна порода, которая прекрасно подходит тем, кто ищет держащуюся рядом собаку. Их выводили для выпаса скота, поэтому на протяжении всего своего развития они работали бок о бок с человеком. Благодаря этому эти собаки отличаются умом, смелостью и безусловной преданностью.

Не менее впечатляющими охранниками являются кане-корсо — мощные итальянские собаки с тянущейся историей еще со времен Римской империи. Несмотря на свой серьезный вид, они очень заботливы к членам своей семьи. В то же время из-за естественной настороженности к незнакомцам и своим большим размерам кане-корсо нуждаются в основательной дрессуре и социализации с раннего возраста. Но в правильной среде они становятся незаменимыми защитниками и верными друзьями.

Таким образом, выбирая собаку, следует учитывать не только внешность или размер, но и особенности характера. Некоторые породы способны стать настоящими "личными" компаньонами — любящими вас больше всего в мире.

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