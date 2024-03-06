Самые вкусные ребрышки в пиве: рецепт приготовления
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Самые вкусные свиные ребрышки.
Что нужно:
Свиные ребра – 1500г
апельсиновый сок - 1шт
кетчуп – 100г
горчица – 1ст.л
соевый соус – 70 г
бальзамический уксус – 30 г
мед – 1 ст.л.
чеснока - 2зуб
сахар – 1 ст.л.
соль – 1/2ч.л.
Вода – 600мл
Пиво – 600 мл (темное или светлое, нет большой разницы) зеленый лук (для подачи)
Ребра очищаем от пленки (если есть), перекладываем в кастрюлю и добавляем все остальные ингредиенты. Варим под крышкой 1,5 часа, процеживаем жидкость и упариваем на сковороде до получения густого соуса. Нельзя брать всю жидкость, поскольку в результате соуса получается многое. Обильно смазываем ребра и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут (в процессе можно еще раз смазать соусом). Подаем с зеленым луком.
Если вы берете говяжьи ребра, то все то же самое, только варим 3 часа.
Готовьте с любовью!