Самые вкусные ребрышки в пиве: рецепт приготовления

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Самые вкусные свиные ребрышки.

Что нужно:

Свиные ребра – 1500г

апельсиновый сок - 1шт

кетчуп – 100г

горчица – 1ст.л

соевый соус – 70 г

бальзамический уксус – 30 г

мед – 1 ст.л.

чеснока - 2зуб

сахар – 1 ст.л.

соль – 1/2ч.л.

Вода – 600мл

Пиво – 600 мл (темное или светлое, нет большой разницы) зеленый лук (для подачи)

Ребра очищаем от пленки (если есть), перекладываем в кастрюлю и добавляем все остальные ингредиенты. Варим под крышкой 1,5 часа, процеживаем жидкость и упариваем на сковороде до получения густого соуса. Нельзя брать всю жидкость, поскольку в результате соуса получается многое. Обильно смазываем ребра и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут (в процессе можно еще раз смазать соусом). Подаем с зеленым луком.

Если вы берете говяжьи ребра, то все то же самое, только варим 3 часа.

Готовьте с любовью!