Самый эффективный отпугиватель: Чем отделать мебель в доме, чтобы кот к ней даже не подходил

Чем отделать мебель, чтобы кот ее не грыз и не царапал

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их пушистые друзья постоянно разрушают мебель, особенно вредят мягкой обивке. В первую очередь, важно отметить, что наказывать животное за это не самый лучший вариант.

Специалисты рекомендуют вместо этого привыкнуть кошку к специальной когтеточке, пишет ukr.media. Однако если любимец продолжает свою разрушительную активность и не реагирует на предложенную альтернативу, можно попробовать необычный, но эффективный лайфхак.

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Ученые советуют обычный и естественный метод для защиты мебели от кошек. Вам понадобится пластиковая бутылка и несколько ингредиентов. Сначала наполните бутылку водой на 75% ее объема, затем добавьте несколько капель апельсинового эфирного масла. Запах этой смеси будет отпугивать кошек от мебели. Также добавьте немного жидкого мыла к смеси, чтобы она легче "держалась" на поверхности мебели.

После приготовления раствора наденьте на бутылку распылитель и обработайте каплями жидкости диваны и кресла, наиболее подверженные приступам. По исследованиям этот метод эффективен, поскольку аромат отпугивает кошек от мебели. Кроме того, мыло обеспечивает длительную защиту мебели от случайного повреждения когтями кошек.

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