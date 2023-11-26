Самый мощный за последние 30 лет луч энергии достиг Земли: есть ли опасность для людей

Исследователи из университета Осаки в Японии заявили, что планета Земля испытала мощное космическое излучение. Земли достиг луч энергии "Аматерасу", происхождение которого выясняется.

Как пишет IFLScience, космическое излучение достигло Земли 27 мая 2023 года. Его зафиксировала обсерватория Telescope Array в пустыне штата Юта в Америке.

Сила удара составляла 244 экзоэлектронвольта (ЭЭВ), что в миллионы раз превышает энергию частиц, производимых в Большом адронном коллайдере. Луч пришел из области пустого пространства на краю Млечного Пути.

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"Такого мощного луча энергии ученые не фиксировали уже три десятилетия. В 1991 году Земли достиг так называемый космический ливень Oh-My-God, который имел силу 320 ЭэВ", – пишет издание.

Доцент столичного университета Осаки в Японии Тошихиро Фуджи сказал, что потенциальным кандидатом на такой уровень энергии была бы сверхмассивная черная дыра в сердце другой галактики.

Ученый добавил, что космические лучи, как эхо таких бурных небесных событий, почти постоянно падают на Землю. Траектория полета этих частиц напоминает зигзаг.

Напомним, Марс исчезнет с неба на две недели, благодаря научному явлению, известному как солнечное соединение. Во время этого периода Солнце закроет Марс и Землю друг от друга.

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