Самый простой рецепт, чтобы приготовить вкусную лазанью всего за 15 минут
Лазанья - это итальянское блюдо, состоящее из слоев теста и начинки, обычно из соуса болоньезе, бешамель и сыра. Готовится лазанья в большой форме, которая затем запекается в духовке.
Тесто для лазаньи часто сделано из яиц и пшеничной муки, и это блюдо может включать в себя различные ингредиенты, такие как шпинат, грибы, различные виды мяса и т.д.
Фуд-эксперты BBC Good Food поделились рецептом "самой простой в мире" лазаньи. Кушанье готовится всего за 15 минут, а запекается 25-30 минут.
Читайте также: Мы делаем это неправильно: опытный повар сказал, как готовить омлет
Отмечается, что это блюдо имеет секретный ингредиент - добавление бекона придает блюду дымный вкус. А посыпание моцареллой и пармезаном сверху делает ее еще более приятной.
Ингредиенты
- Столовая ложка оливкового масла
- 2 кусочка дымчатого бекона с прожилками
- луковица, мелко нарезанная
- палочка сельдерея, мелко нарезанная
- средняя морковь, натертая на терке
- 2 зубчика чеснока, мелко порубленные
- 500 г говяжьего фарша
- столовая ложка томатного пюре
- 400 г нарезанных помидоров
- столовая ложка прозрачного меда
- 500 г листьев лазаньи
- 25 шаров моцареллы, нарезанных произвольно
- 50 г тертого пармезана
- 400 мл крем-фреша
- большая горсть листья базилика, порванная
Способ приготовления
Разогрейте растительное масло в большой сковороде. Нарежьте небольшими кусочками бекон и добавьте его. Через несколько минут добавьте лук, сельдерей и морковь и обжарьте на среднем огне в течение пяти минут, периодически помешивая, пока не размягчится. Добавить чеснок и оставить еще на минуту.
Добавьте фарш, перемешивая его и измельчая деревянной ложкой, а затем оставьте примерно на шесть минут, пока он не подрумянится. Когда мясо подрумянится, добавьте томатное пюре и потушите минуту, хорошо перемешивая. Добавьте нарезанные помидоры. Затем влейте мед и приправьте по своему вкусу. Тушите еще несколько минут.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Чтобы собрать лазанью, налейте чуть-чуть начинку на дно формы для запекания или кастрюли, распределив ее по всему дну, и положите сверху два листа лазаньи. Затем снова нужно выложить начинку и накрыть листом теста. Повторяйте, пока ингредиенты не кончатся. Последним слоем должна быть начинка.
Поместите крем в миску и смешайте с двумя столовыми ложками воды, чтобы размягчить его и сделать однородный соус, который можно наливать. Налейте это сверху на будущую лазанью, а затем уложите моцареллу. Посыпьте сверху пармезаном и выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Подавайте, посыпав базиликом.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!