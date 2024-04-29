Самый простой рецепт паски

Паска.

Знаю что всегда нужны простые, быстрые и вкусные рецепты – это мы готовили с мамой вместе, потому что Пасха – семейный праздник!

К рецепту:

2 кулича – форма диаметром 16 см

Далее текст на языке оригинала

Інгредієнти:

600 г молока

55 свіжі дріжджі ( 20-22 сухі)

100 г цукру

230 г цукру

5 яєць

1100 г борошна

300 г масла 82.5%

220 г родзинок

40 г рому

1 лимон на цедру

На верх:

2 білка

80 г лісовий горіх

130 г цукру

40 г кукурудзяного крохмалю

Ми додавали шафран, але на мій погляд краще без нього.

Приготування:

У ледь тепле молоко додаю цукор та дріжджі, даю їм 10-15 хвилин активуватись,

Додаю кімнатної температури яйця, борошно і замішую тісто хвилин 5-7 на повільній швидкості.

Далі додаю цедру лимону та по декілька шматочків, у декілька прийомів -масло кімнатної температури. Тісто виходить на погляд навіть дуже мʼяке.

Даю тісту підійти десь з пів години у теплому місці, накрив рушником. Далі змащую руки та стіл олією, дістаю тісто, трохи розтягую його і додаю родзинки ( заздалегідь на ніч замочені у ромі чи коньяку). Складаю тісто у пару разів, ділю навпіл.

Залишаю на столі трохи підійти -20-30 хвилин, ще раз складаю у 4-6 разів - як хліб і формую шар, який поміщаю у форму.

Ззнов тепле місце - щоб паски підійшли добре - у 3 рази як мінімум, а то й вище!

На верх змащую помадкою, яку просто змішав зі змелених у борошно лісових горіхів, цукру, білку та крохмалю!

Печу у розігрітій духовці при температурі 175 градусів 10 хвилин, а далі зменшую на 150 і ще 40-45 хвилин. Готовність перевіряю деревʼяною шпажкою.

Як вийняв паски, одразу підвішую паски догори дном щоб вони так остигли і не підсіли.

Смачного!