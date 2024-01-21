Самый простой способ разбогатеть с помощью рисования: что такое нейрографика и как привлекает деньги

Нейрографическое искусство – это форма терапии, которая приобретает все большую популярность благодаря своим положительным влиянием на психическое здоровье.

Нейрографическое искусство – это техника, содержащая рисование линий произвольной формы или "нейролиний". Эти линии предназначены для установления связи между сознательным и бессознательным, получения доступа к внутреннему "я" с помощью определенного алгоритма или метода, пишет VanVaf.

Алгоритм, используемый в нейрографическом искусстве, состоит из следующих простых шагов:

Фломастер черного цвета на листе бумаги рисуется длинной линией, похожей на кривую, которая должна идти вверх. Линии должны идти до конца страницы или сливаться с другими строками на бумаге, но не останавливаться внутри.

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Везде, где есть пересекающиеся линии с острыми углами, заполните их цветом, чтобы они стали более округлыми. Добавьте перпендикулярные линии, тянущиеся к краям и округляющие все новые углы.

Поверх линий рисуются геометрические фигуры. Обычно это круги или квадраты. Углы квадратов должны скругляться.

После этого все замкнутые нарисованные фигуры, вышедшие на рисунке, нужно закрасить, смешивая и сочетая всевозможные комбинации, которые могут показаться вам интересными.

Когда вы закончите свой рисунок, у вас получится произведение искусства, которое будет способствовать вашей энергии "течь совершенно свободно и незапланированно, позволив вашим чувствам и бессознательным мыслям путешествовать и свободно выражать себя".

Нейрографическое искусство имеет ряд положительных влияний на психическое здоровье, в частности:

Снижение стресса и тревоги

Улучшение концентрации и внимания

Повышение креативности и самопознания

Уменьшение депрессии и беспокойство

Эта форма искусства также может быть полезна людям, борющимся с хронической болью. Исследования показали, что нейрографическое искусство может помочь снизить боль и улучшить качество жизни людей с хронической болью.

Нейрографическое искусство – это простая, но эффективная форма искусства, которая может принести много пользы психическому здоровью. Если вы ищете способ улучшить ваше психическое здоровье, нейрографическое искусство может быть хорошим вариантом для вас.

Нейрографику можно направить и на вовлечение богатства в свою жизнь. Для этого нужно взять чистый лист бумаги и положить монету. Возьмите карандаш или фломастер черного цвета и "толкайте" им монету вверх листа, образуя волнистую линию. Нарисуйте с помощью монеты несколько линий. Затем поверх них нарисуйте круги от руки. Нужно рисовать большие и средние круги. Везде, где линии образовали углы на стыках линий, их нужно округлить. Разрисуйте разными цветами все замкнутые линии внутри. Поверх разрисованной картинки для привлечения денег нарисуйте золотистыми или серебристыми маркерами монеты и внутри нарисуйте денежные знаки. Такие нужно разместить в месте, где вы часто бываете и сможете смотреть на свой рисунок. При этом желательно думать о заветном богатстве.

Специалисты советуют: если вы хотите попробовать нейрографическое искусство, используйте простую бумагу и фломастеры или ручки. Не пытайтесь создавать идеальный рисунок. Просто позвольте себе рисовать спонтанно.

Если вы чувствуете себя заблокированным, попытайтесь сосредоточиться на определенном чувстве, которое вы испытываете.

Не бойтесь экспериментировать с разными цветами и формами.

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