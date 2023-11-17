Самый вкусный рецепт: Как быстро приготовить куриную печень всего за 15 минут
Как жарить куриную печень
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился полезным лайфхаком, как быстро и вкусно подготовить куриную печень. По его рекомендациям, для достижения вкусного результата следует использовать смесь масла и масла в соотношении 2:1 во время жарки.
Также важно заметить, что солить печень Клопотенко рекомендует уже после завершения процесса приготовления. Об этом кулинар пишет на своей странице в Facebook.
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Ингредиенты:
- Куриная печень
- Масло
- Масло
- Мука
- Соль (добавлять после жарки)
Порядок приготовления:
- Очистите печень от пленки и нарежьте кусочки.
- Вываляйте каждый кусочек в муке на тарелке.
- Разогрейте масло на сковороде.
- Обжаривайте печень до готовности в течение 15 минут.
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