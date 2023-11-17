Самый вкусный рецепт: Как быстро приготовить куриную печень всего за 15 минут

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился полезным лайфхаком, как быстро и вкусно подготовить куриную печень. По его рекомендациям, для достижения вкусного результата следует использовать смесь масла и масла в соотношении 2:1 во время жарки.

Также важно заметить, что солить печень Клопотенко рекомендует уже после завершения процесса приготовления. Об этом кулинар пишет на своей странице в Facebook.

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Ингредиенты:

Куриная печень

Масло

Масло

Мука

Соль (добавлять после жарки)

Порядок приготовления:

Очистите печень от пленки и нарежьте кусочки. Вываляйте каждый кусочек в муке на тарелке. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте печень до готовности в течение 15 минут.

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