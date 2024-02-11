Сантехник объяснил, как быстро и дешево прочистить забитую раковину

В результате накопления грязи со временем на кухне и в ванной могут забиваться трубы. Однако эту проблему можно решить быстро и дешево.

По словам сантехников Emergency Plumber London, кока-кола является эффективным средством для разблокировки канализации. Безалкогольные напитки Cola обладают особым вкусом, который любят люди из-за содержания в нем фосфорной кислоты, сообщает Express.co.uk.

Фосфорная кислота является эффективным средством для очистки стоков, хотя и не столь токсичным, как кажется. Это может очистить забитый дренаж, не повредив трубы.

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Для эффективной очистки канализации возьмите двухлитровую бутылку и поставьте ее на некоторое время при комнатной температуре. После этого вылейте в канализацию и дайте зашипеть напитку и действовать коррозионно в течение примерно двух часов.

После этого влейте горячую воду в канализацию. Фосфорная кислота расщепляет любые накопления, приводящие к закупорке.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из забитой раковины.

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