Сантехник объяснил, как можно быстро починить слабый напор воды в душе

Со временем давление воды в душе может ослабевать, из-за чего из лейки будет течь слабый напор воды. Водопроводчик Мэтью Феррис рассказал о самом лучшем домашнем способе улучшить давление воды.

Одной из распространенных причин является накопление минералов в жесткой воде в самой душевой лейке. Простое решение это просто снять насадку для душа и замочить ее в уксусном растворе на ночь, сообщает Express.co.uk.

Другими причинами плохого давления воды могут быть извращенный шланг или старые трубы. Феррис сказал, что на этом этапе может потребоваться вызов профессионала, чтобы разобраться с давлением на душу.

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Если вы обнаружите, что ваш душ и кухонная раковина стекают очень медленно, Феррис рекомендует попробовать что-нибудь перед тем, как вызвать сантехника. Например кипяток, пищевую соду и уксус.

Эти природные моющие средства могут творить чудеса с раковинами, ушибленными едой или мыльной пеной. Самостоятельное решение мелких проблем экономит деньги, но не стесняйтесь звонить профессионалам, если вы не уверены или проблемы постоянно возникают.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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