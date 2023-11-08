Сантехник объяснил, как повысить эффективность котла

Многие люди ищут способы сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Сантехник утверждает, что одно простое изменение в котле может сделать его более эффективным, одновременно уменьшив счета за электроэнергию.

Аллен Харт предложил снизить максимальную температуру подачи на котле, чтобы сэкономить деньги. Об этом сообщает Express.co.uk.

Температура подачи – это температура, до которой котел нагревает воду перед тем, как она потечет в радиаторы. Котел нагревает воду до температуры подачи, обычно составляет 80 градусов.

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Однако, если у вас комбинированный котел, вы можете произвести простую замену, которая может сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Вместо того чтобы оставить температуру по умолчанию, сантехник установил ее на 65 градусов как для отопления, так и для горячей воды.

Однако Аллен предупредил, что те, у кого есть бойлер с горячей водой, не должны снижать подачу температуры слишком низко. Следует поддерживать температуру около 60 градусов, чтобы избежать размножения бактерий и микробов.

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