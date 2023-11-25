Сантехник подсказал, как просто снизить счета за отопление

Зимой многие боятся больших счетов за отопление. Простое устройство может помочь вдвое уменьшить счет.

Сантехник рассказал разумное решение, которое могло бы помочь сэкономить сумму на счете за отопление. Речь идет об использовании термостатического радиаторного вентиля, сообщает Express.co.uk.

"Это устройство сэкономит ваши деньги, если вы знаете, как им правильно пользоваться", – рассказал специалист.

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Большинство людей, когда включают центральное отопление, обогревают весь свой дом. Это любая комната в доме, где есть радиатор.

Устройство дает потребителям выбор отказаться от использования радиаторов в определенных помещениях, позволяя им экономить на газе.

Однако будьте осторожны с плесенью, когда радиаторы не работают. Разница температур может вызвать конденсат и плесень.

Конденсационная влажность возникает из-за того, что вода из воздуха проникает в холодные стены, поэтому сохранение тепла в помещении уменьшит количество образующегося конденсата.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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