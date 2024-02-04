Сбой в Дії и рекордное количество голосов: Стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении

Нацотбор на Евровидение 2024 года в Украине состоялся в субботу, 3 февраля. Однако из-за технического сбоя в приложении Дія победителей объявили в воскресенье, 4 февраля.

В финале отбора победу одержал дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria. Девушки будут представлять Украину на песенном конкурсе в Мальме, Швеция.

В приложении Дія за победителя Нацотбора проголосовало 1167176 украинцев, что является рекордным показателем. Для сравнения, в прошлом году к голосованию присоединилось всего 166 тысяч зрителей.

Своей песней Jerry Heil и Alyona Alyona говорят о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед. Певицы искренне верят в победу правды, однако “в мире, наполненном шумом, мы будем услышаны только, если будем объединены".

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