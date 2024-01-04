Как правильно пользоваться увлажнителем для воздуха, чтобы не представлял угрозы для здоровья: советы экспертов

Увлажнители воздуха – это удобный способ поддерживать комфортный уровень влажности в помещении, особенно зимой, когда отопление высушит воздух. Однако, чтобы использовать увлажнитель воздуха безопасно, важно соблюдать несколько правил.

Об этом пишет Ukr.media.

Вода для увлажнителя

Для увлажнителя воздуха можно использовать только очищенную воду, например, бутилированную, дистиллированную, деминерализованную, родниковую или артезианскую. Вода из-под крана содержит соли и хлориды, которые могут откладываться в виде белого налета на мебели и легких.

Чистота увлажнителя

Воду в увлажнителе нужно менять каждый день. Также важно регулярно чистить емкость для воды и другие увлажнители. Теплая и влажная среда благоприятна для размножения бактерий, поэтому важно предотвратить их распространение.

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Уровень влажности

Оптимальный уровень влажности в помещении составляет 40–60%. Если влажность превысит 70%, может появиться плесень, которая опасна для здоровья.

Ароматические масла

Ароматические масла могут быть полезны для здоровья, но их следует использовать с осторожностью. Нельзя наливать ароматические масла в резервуар распылителя увлажнителя, если он не предназначен для этого. Ароматические масла могут повредить оборудование и вызвать аллергию.

Следуя этим простым правилам, вы сможете использовать увлажнитель воздуха безопасно и эффективно.

Напомним, мы уже писали о преимуществах и недостатках увлажнителя для воздуха.

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