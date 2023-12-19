Считали дешевым сувениром: дом семьи из Бельгии 50 лет украшали резные камни из Помпеи

80-летний Рафаэль де Теммерман и его 55-летний сын Геэрт рассказали, что в 1975 году во время поездки в Италию они купили сувенир в Помпеях. Речь шла о нескольких резных камнях с изображением сцены. Сувенир украсил прихожую дома в Герцеле, где проживала семья.

Об этом пишет UPI.

О том, что сувенир является подлинным артефактом, семья узнала только недавно. Геэрт де Теммерман готовился к переезду и решил провести оценку предмета. Специалисты из Галло-римского музея в Тонгерине, посетившие дом семьи, подтвердили, что это настоящий помпейский артефакт, украденный в 1975 году.

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"Немного дико думать, что туристы смотрят на копию, тогда как оригинал висел здесь все это время", - сказал Геэрт де Теммерман.

Заммэра Тонгерена по культуре Ан Кристиаенс заявил, что чиновники хотят вернуть артефакт в Италию. Геэрт де Теммерман отметил, что готов выполнить требования власти, но надеется на денежную компенсацию.

Помпеи были разрушены в результате извержения Везувия 79 года. Сегодня город является археологическим памятником, охраняемым ЮНЕСКО.

Напомним, в Висконсини рыбаки обнаружили корабль, затонувший в 19 веке.

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