Сделает черты лица более мягкими и нежными: названа самая модная стрижка 2024 года

Кошачья стрижка, которая была популярна в 1960-х годах, снова возвращается в моду. Этот стильный и практичный вариант подойдет женщинам с любым типом волос и любым типом лица.

Об этом пишет Радиотрек.

Особенности кошачьей стрижки

Кошачья стрижка предполагает длину волос по плечу или чуть ниже. Волосы стригут слоями, причем каждый слой должен быть на 1-2 сантиметра длиннее предыдущего. Это создает эффект объема и делает прическу более пышной.

Кошачья стрижка не требует особого ухода. Волосы можно укладывать как с помощью фена, так и просто накрутить пальцами.

Преимущества кошачьей стрижки

Объем. Кошачья стрижка идеально подходит для тонких волос, поскольку создает эффект объема.

Практичность. Эта стрижка не требует особого ухода и легко укладывается.

Универсальность. Кошачья стрижка подходит женщинам с любым типом волос и любым типом лица.

Если вы ищете стильную и практичную прическу, кошачья стрижка – это отличный вариант.

Читайте также: Пять видов маникюра, устаревших и ставших неактуальными в 2023 году (фото)

Вот несколько советов, как правильно выбрать кошачью стрижку:

Учитывайте свой тип волос. Если у вас тонкие волосы, попросите мастера сделать больше слоев для создания эффекта объема.

Учитывайте свой тип лица. Если у вас круглое лицо, попросите мастера сделать стрижку с ассиметричными краями, чтобы вытащить лицо.

Попросите мастера показать вам разные варианты кошачьей стрижки, чтобы вы могли выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Напомним,мы уже писали, какие три стильные прически на короткие волосы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !