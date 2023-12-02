Сделает напиток лучше: какое молоко следует добавлять в кофе.
Выбор молока для кофе осложняется широким выбором альтернатив: ведь на рынке есть как натуральное, так и растительное молоко. Какое именно следует добавлять кофе подскажет Ukr.Media.
Хотя эксперты считают, что кофе лучше потреблять без дополнительных составляющих или с небольшим количеством полезных специй, растительное молоко может стать отличным альтернативой, если вы не поклонник черного кофе, а обычное молоко не подходит.
В последнее время миндальное и овсяное молоко стали наиболее популярны в кофейных напитках, но самым полезным для кофе считается соевое. Помимо отличной текстуры, оно обладает многочисленными полезными свойствами.
Соя является отличным источником растительного белка, объем которого достигает 7 граммов на порцию, что делает его наиболее высокобелковым среди других растительных аналогов.
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Обогащенное соевое молоко остается единственной растительной альтернативой коровьему, включая полезные жирные кислоты, витамины и минералы, такие как кальций и витамин D, которые важны для здоровья костей, отмечают специалисты.
Диетологи отмечают, что соевое молоко уже много раз являлось предметом исследований. Некоторые выводы дают основания полагать, что содержащиеся в продукте изофлавоны могут предотвращать развитие некоторых видов онкологии, таких как рак молочной железы и простаты.
Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.
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