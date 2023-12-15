Сделает волосы густыми и блестящими: действенный метод домашнего обертывания
Ухоженные, блестящие волосы – это не только предмет гордости, но и показатель здоровья. Однако современный ритм жизни, обесцвечивание, укладка и другие факторы могут негативно отразиться на состоянии локонов.
Об этом пишет Ukr.media.
Восстановительные процедуры в салоне – это хороший способ вернуть волосам красоту и здоровье, но они не всегда доступны.
К счастью, существует множество способов вернуть волосам здоровье в домашних условиях. Один из таких способов — медовое обертывание.
Мед – это природный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Он увлажняет, питает, восстанавливает структуру волос, а также стимулирует их рост.
Оливковое масло также является отличным средством по уходу за волосами. Она глубоко увлажняет, смягчает и защищает локоны.
Розмариновое масло обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она помогает укрепить волосяные фолликулы и стимулировать рост волос.
Ингредиенты
- Мед - ½ стакана
- Оливковое масло - ½ стакана
- Розмариновое масло - 4 капли
Приготовление
- Смешайте мед и оливковое масло в равных пропорциях.
- Если ваши волосы склонны к жирности, сократите количество оливкового масла до 2 столовых ложек.
- Добавьте в смесь 4 капли розмаринового масла.
- Тщательно перемешайте.
Обертывание
- Нанесите состав на кожу головы и волосы по всей длине.
- Наденьте на голову непромокаемый колпак.
- Намочите полотенце горячей водой, отожмите и обмотайте им голову.
- Поверх полотенца наденьте сухое полотенце.
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Продолжительность процедуры
Обертывание следует делать 2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Продолжительность процедуры – 30 минут.
После процедуры
По истечении 30 минут хорошо промойте волосы шампунем.
Уже после первой процедуры вы заметите, что ваши волосы стали более блестящими и мягкими. А регулярное проведение обертывания поможет вам вернуть волосам здоровье, густоту и силу.
- Для достижения наилучшего результата перед обертыванием сделайте легкий массаж головы.
- Для большей эффективности можно добавить в смесь для обертывания 1 столовую ложку касторового масла.
- После обертывания не используйте фен, чтобы волосы не пересохли.
Противопоказания
- Если у вас есть аллергия на мед или другие ингредиенты, входящие в состав смеси для обертывания, не используйте этот метод.
- Если у вас есть открытые язвочки на коже головы, также не стоит делать обертывания.
Напомним, мы уже писали, как сушить волосы правильно.
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