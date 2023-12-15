Сделает волосы густыми и блестящими: действенный метод домашнего обертывания

Ухоженные, блестящие волосы – это не только предмет гордости, но и показатель здоровья. Однако современный ритм жизни, обесцвечивание, укладка и другие факторы могут негативно отразиться на состоянии локонов.

Об этом пишет Ukr.media.

Восстановительные процедуры в салоне – это хороший способ вернуть волосам красоту и здоровье, но они не всегда доступны.

К счастью, существует множество способов вернуть волосам здоровье в домашних условиях. Один из таких способов — медовое обертывание.

Мед – это природный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Он увлажняет, питает, восстанавливает структуру волос, а также стимулирует их рост.

Оливковое масло также является отличным средством по уходу за волосами. Она глубоко увлажняет, смягчает и защищает локоны.

Розмариновое масло обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она помогает укрепить волосяные фолликулы и стимулировать рост волос.

Ингредиенты

Мед - ½ стакана

Оливковое масло - ½ стакана

Розмариновое масло - 4 капли

Приготовление

Смешайте мед и оливковое масло в равных пропорциях. Если ваши волосы склонны к жирности, сократите количество оливкового масла до 2 столовых ложек. Добавьте в смесь 4 капли розмаринового масла. Тщательно перемешайте.

Обертывание

Нанесите состав на кожу головы и волосы по всей длине. Наденьте на голову непромокаемый колпак. Намочите полотенце горячей водой, отожмите и обмотайте им голову. Поверх полотенца наденьте сухое полотенце.

Читайте также: 5 советов для питания кожи головы осенью, если волосы начали активно выпадать

Продолжительность процедуры

Обертывание следует делать 2-3 раза в неделю в течение 1-2 месяцев. Продолжительность процедуры – 30 минут.

После процедуры

По истечении 30 минут хорошо промойте волосы шампунем.

Уже после первой процедуры вы заметите, что ваши волосы стали более блестящими и мягкими. А регулярное проведение обертывания поможет вам вернуть волосам здоровье, густоту и силу.

Для достижения наилучшего результата перед обертыванием сделайте легкий массаж головы.

Для большей эффективности можно добавить в смесь для обертывания 1 столовую ложку касторового масла.

После обертывания не используйте фен, чтобы волосы не пересохли.

Противопоказания

Если у вас есть аллергия на мед или другие ингредиенты, входящие в состав смеси для обертывания, не используйте этот метод.

Если у вас есть открытые язвочки на коже головы, также не стоит делать обертывания.

Напомним, мы уже писали, как сушить волосы правильно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !