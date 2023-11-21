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Сделайте это перед стиркой тюли, чтобы она осталась белой

Игорь Романько

Как правильно стирать тюль, чтобы она оставалась белой

Для восстановления цвета тюля не обязательно тратить деньги на дорогие моющие средства. Простые и эффективные средства, которые можно найти в вашей кухне, способны сделать ваш тюль свежим и белым. Одно из таких средств – поваренная соль.

Не используйте кондиционер для белья, так как это может сделать тюль не таким гладким и нежным. Следуя этим простым советам с сайта pixelinform, вы сможете наслаждаться свежестью и чистотой вашего тюли без лишних усилий и затрат.

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Использование поваренной соли

  1. Большую миску или ванную наполните теплой водой (около 5 литров).
  2. Добавьте 5-7 чайных ложек поваренной соли и тщательно растворите кристаллы в воде.
  3. Замочите тюль в соленой воде в течение 30 минут.
  4. Проверьте цветовую гамму тюля. При необходимости добавьте соль или продолжите замачивание.

Затем опрокиньте тюль в стиральную машину и постирайте в соответствии с рекомендациями производителя.

Пищевая сода для отбеливания и смягчения

  1. Наполните ванную водой так, чтобы тюль полностью погрузился.
  2. Добавьте 200 г пищевой соды в ванночку и тщательно перемешайте.
  3. Замочите тюль в воде на несколько часов (лучше оставить на ночь).
  4. Переправьте тюль в стиральную машину, добавляя соду и обычный стиральный порошок.

Если времени замачивания нет, используйте альтернативный метод: добавьте пищевую соду непосредственно в стиральный порошок и стирку в машине.

Напомним, подушки периодически нужно заменять, ведь их наполнитель изнашивается, также у них могут появляться нежелательные микроорганизмы. Поэтому мы рассказали, когда именно нужно заменять подушки.

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