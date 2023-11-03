Сделайте только хуже: дизайнеры назвали три пункта, на которых лучше не экономить при ремонте.

Ремонт – дело очень затратное, потому логично, что все мы хотим на нем сэкономить. Но есть вещи, на которые лучше потратить больше, чтобы потом не переделывать снова.

Об этом пишет Радиотрек.

Дизайн-проект

Это не только вопрос выбора цветов для стен или подушек. Важно также тщательно разработать план размещения электрических точек, розеток и выключателей. Без должного проекта многие люди забывают о важных деталях.

Бригада рабочих

Найти честных и профессиональных рабочих может затруднительно. Расходы на опытных мастеров следует считать инвестицией в качество работ. Если хороших специалистов нужно подождать, это следует сделать. Однако важно оставлять контроль над процессом, даже если вы нанимаете профессионалов.

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Система водоснабжения и сантехника

На сантехнике и внутренних водопроводных системах лучше не экономить. Ремонт или замена этих систем всегда обходится гораздо дороже, чем вовремя инвестировать в качественные материалы и работу. Выбирайте известных производителей и хорошо исследуйте рынок для нахождения оптимального решения по цене и качеству.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно уложить ламинат дома.

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