Сделайте только хуже: Названы 5 самых популярных и вредных зимних лайфхаков для авто
В откровенном взаимодействии с интернетом и другими водителями, часто можно встретить неисчерпаемый поток советов по уходу за автомобилем зимой.
Но, к сожалению, некоторые из них могут привести к неприятным последствиям. На сайте 5692.com рассказали, как избежать некоторых распространенных ошибок.
Читайте также: Названы 6 лучших лайфхаков, которые помогут снизить расход топлива и экономить
1. Обработка стекол уксусом
Один из популярных лайфхаков советует использовать уксус для устранения запотевания окон или ускорения их размерзания. Однако это может нанести вред, поскольку уксус – коррозионный материал, и его применение может оставить невосполнимые следы на окнах.
2. Добавление ацетона или бензина к солярке.
Еще один неправильный лайфхак заключается в добавлении ацетона или бензина в солярку, чтобы разредить жидкость и облегчить запуск авто. Современные технологии автомобильного двигателя не воспринимают этот метод и его использование может привести к проблемам в работе транспортного средства.
3. Зубная паста на фарах
Использование зубной пасты на фарах для их очистки – это плохой вариант, поскольку зубная паста содержит абразивные частицы, которые могут казнить лак из фар. Лучше использовать специальные средства для обновления фар.
4. Открытие замка с помощью "медвежонка"
Средство WD-40 может убить замок автомобиля, поскольку его воздействие на механизм замка может закиснуть его. Для открытия замка лучше использовать специальные размораживатели.
5. Поднятие щеток из стекла зимой
Лайфхак с поднятием дворников, чтобы они не примерзли к окну, может показаться привлекательным. Однако это может привести к растяжению пружин механизма, что в свою очередь приведет к неэффективному вытиранию стекла. Лучше подложите под них что-нибудь небольшое, например, коробку спичек.
Помните, что правильный уход за автомобилем зимой – ключ к его надежности и долговечности. Используйте только проверенные методы и средства во избежание неприятных сюрпризов на дороге.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!