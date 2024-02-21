Сделайте только хуже: ошибки в оформлении бровей, прибавляемые возрасту

Давно известно, что брови придают лицу выразительность. И современные тенденции побуждают нас к тому, чтобы брови были в центре внимания, поэтому они должны быть действительно совершенны.

Но как достичь густых бровей и придать им идеальную форму? Это просто! Для идеальных бровей вам будет достаточно нескольких средств и минуты перед зеркалом. Об этом пишет lady.kyiv.

Чрезмерное исправление формы

Не стоит излишне исправлять естественную форму и толщину бровей. Лучше регулярно посещать мастера и доверить ему процедуру.

Слишком тонкие брови визуально прибавляют возрасту.

Следование модным тенденциям

Сейчас популярны пологие и восходящие брови. Однако форма должна подбираться индивидуально с учетом особенностей лица.

Женщинам в возрасте следует делать дугообразные восходящие брови, чтобы зрительно поднять черты лица. Если линия бровей устремлена вниз, взгляд выглядит грустным и уставшим – это точно не добавит молодости.

Неправильные средства окрашивания

Красить брови можно как краской, так и хной. Обладательницам густых бровей подойдет средство, которое красит только волоски. Женщинам с редкими волосами лучше окрашивать хной для равномерного нанесения на кожу.

Слишком темный цвет

Лучше выбирать оттенок лишь на пару тонов темнее естественного.

Рисование новой формы

Не стоит придумывать новую форму бровей, а просто аккуратно подкрашивать имеющуюся. Лучше использовать модную сейчас технику омбре, которая придает свежести и омолаживает.

Напомним, мы уже писали, как правильно ухаживать за бровями.

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