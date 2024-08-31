Сделайте запасы на следующий год: как правильно собирать семена бархатцев

Бархатцы – это не только яркое украшение вашего сада, но и надежная защита от вредителей. Их насыщенный аромат отпугивает многих насекомых, способствуя здоровому росту других растений. И самое приятное то, что вы можете легко вырастить новые бархатцы, собрав семена самостоятельно. Об этом пишет "Факты".

Когда и как собирать семена бархатцев

Чтобы собрать семена бархатцев, не нужно быть опытным садоводом. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

Выбор правильного момента:

Собирайте семена только с полностью увядших соцветий. Они становятся коричневыми и сухими, а нижняя часть – темной. Лучшее время для сбора семян – конец лета или начало осени, когда растения отцвели и семена полностью созрели.

Сбор семян:

Аккуратно срежьте увядшие соцветия острыми ножницами. Сразу поместите срезанные соцветия в бумажный пакет, чтобы избежать потери семян. Разложите соцветия на бумажном полотенце и осторожно удалите увядшие лепестки. Растирайте сухие цветочные головки между пальцами, чтобы высвободить черные семена с белым кончиком.

Сушка семян:

Разложите извлеченные семена тонким слоем на бумажном полотенце. Сушите семена в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Избегайте прямых солнечных лучей. Обычно достаточно недели, чтобы семена полностью высохли.

Хранение:

Сухие семена поместите в бумажные пакеты или конверты. Подпишите каждый пакет, указав сорт бархатцев и дату сбора. Храните пакеты в сухом, черном и холодном месте.

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Если вы выращивали гибридные сорта бархатцев, то семена, полученные из них, могут дать растения с другими характеристиками. Семена бархатцев сохраняют всхожесть в течение 2-3 лет. Перед посевом семена можно замочить на несколько часов в теплой воде для ускорения прорастания.

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