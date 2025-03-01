Сделают уют в доме: топ самых спокойных пород кошек

Большинство кошек известно своей энергичностью и любовью к активным играм, особенно ночью. Они могут бегать по дому, прыгать на мебель и переворачивать вещи. Однако существуют породы, которые отличаются спокойным характером и не подвержены непрерывным баловствам.

Издание Study Finds составило список наиболее уравновешенных пород кошек. С ними не будет проблем, ведь они считают наиболее спокойными.

Мэйн-кун

Эти большие и величественные кошки известны своим воздержанием. Они редко проявляют гиперактивность и любят спокойный отдых. Мейн-куны ориентированы на людей: они не слишком любят сидеть на руках, но всегда остаются рядом с хозяином, следуя за ним из комнаты в комнату.

Бирманская кошка

Владельцы бирманских кошек ценят их мягкой, пушистой шерстью и кротким характером. Они прекрасно вписываются в семьи, предпочитающие тишину и покой. Бирманцы хорошо ладят с детьми и другими домашними питомцами, даже собаками. В отличие от многих других кошек, они обычно не возражают, если их берут на руки.

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Регдолл

Если вы ищете идеального компаньона для отдыха после тяжелого дня, то рэгдолл – именно то, что вам нужно. Эти кошки отличаются нежностью, спокойствием и абсолютной преданностью своим владельцам. Они любят проводить время в домашней атмосфере, отдыхая рядом с хозяевами.

Экзотическая короткошерстная

Представители этой породы имеют характерную округлую мордочку с приплюснутым носиком, что придает им особое очарование. Они не нуждаются в много пространстве для активных игр и предпочитают уютные объятия. Экзоты очень ласковы и ценят внимание хозяев. Главное для них – тепло, комфорт и немного игрушек для развлечения.

Рогамоффин

Эти кошки отличаются невероятной нежностью и любовью к спокойному времяпрепровождению. Они могут иногда поиграть, но в целом предпочитают ленивый отдых рядом с хозяином. Рагамаффины не устраивают ночной гонки по квартире и не создают хаоса.

Если вы мечтаете о домашнем любимце, который станет источником покоя и гармонии, одна из этих пород может стать идеальным выбором.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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