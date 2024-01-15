Сделают волосы здоровыми и сияющими: 5 рецептов домашних шампуней.

Современный рынок предлагает широкий выбор шампуней на любой вкус и кошелек. Однако иногда хочется попробовать что-нибудь новое, например, сделать шампунь самостоятельно. Домашние шампуни обладают рядом преимуществ перед магазинными: они натуральны, безопасны для здоровья и экологически чисты.

Об этом пишет Ukr.media.

Для нормальных волос

Желатиновый шампунь. Залейте 1 столовую ложку желатина 5 столовыми ложками воды и оставьте на 40 минут. Затем подогрейте на водяной бане, пока желатин не растворится. Процедить и добавить 1 желток. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой.

Медово-жасминовый шампунь. Смешайте по 1 столовой ложке меда и отвара цветков жасмина. Добавьте 2 столовых ложки любого шампуня. Храните в холодильнике до 1 месяца.

Для сухих волос

Рицина и яйцо. Смешайте 2 столовых ложки касторового масла с 1 яйцом. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 30 минут. Смойте теплой водой.

Для жирных волос

Кора дуба. Заварите 100 г коры дуба в 1 литре кипятка. Отожмите сырье и процедите. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 5 минут. Смойте теплой водой.

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Для любого типа волос

Банановый шампунь. Размять 1 банан, добавить 1 желток и 1 столовую ложку лимонного сока. Нанесите шампунь на волосы и оставьте на 20 минут. Смойте теплой водой.

Советы

Перед применением домашнего шампуня обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии.

Храните домашние шампуни в холодильнике не больше 2 дней.

Если вы используете несколько ингредиентов, убедитесь, что они совместимы.

Индивидуальный подход

Результат использования домашнего шампуня зависит не только от рецепта, но и от индивидуальной структуры волос. Если вам не подходит один рецепт, попробуйте другой.

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Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.