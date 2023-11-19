Съедят в считанные секунды: Как приготовить невероятно нежный и ароматный манник из тыквы
Как сделать манник с тыквой
Сладкая тыква – идеальное осеннее блюдо, но его можно использовать не только для приготовления крем-супа или каш, это отличный компонент десертов и выпечки.
Вот простой рецепт вкусного тыквенного манника от SHUBA, который вы можете легко приготовить в домашних условиях в четырех шагах. Для подчеркивания всех вкусов окуните этот замечательный тыквенный манник в карамельную помадку.
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Ингредиенты:
- Манная крупа – 250 г
- Кефир – 250 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Сахар ванильный – 1 ст. л.
- Масло сливочное – 80 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Пюре тыквенное – 200 г
- Корица молотая – по вкусу
- Тыквенные семена – по вкусу
Приготовление:
- Манку залейте кефиром, хорошо перемешайте и оставьте набухать на 10-15 минут.
- В другой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до получения рыхлой массы. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло и перемешайте с манкой, добавляя разрыхлитель.
- Натрите тыкву или приготовьте пюре и добавьте в тесто. Приправьте корицей и хорошо перемешайте.
- Распределите тесто в форму для выпечки, выровняйте поверхность и посыпьте семенами тыквы. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 35-45 минут.
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