Секрет идеального шашлыка из ошейка: замочите мясо в этой жидкости
Приготовить вкусный шашлык непросто, если не знать правил маринования мяса и особенностей его жарки.
Предлагаем узнать, как приготовить шашлык из ошейка, замаринованный на минеральной воде. Такой шашлык получится нежным, сочным и ароматным.
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Специалисты советуют для приготовления шашлыка на минералке избегать использования замороженного мяса, потому что оно теряет свою сочность и шашлык из него получится сухим и жестким.
Маринад для шашлыка из ошейка:
- 2 кг ошейка;
- 1 ст. л смеси специй (по своему вкусу);
- 0,5 ст. л соли;
- 2 ст. л подсолнечного масла;
- две луковицы среднего размера;
- 4 зубчика чеснока;
- перец горошком – чайная ложка;
- литр сильно газированной минеральной воды.
Мясо нужно нарезать кусочками среднего размера и добавить специи, соль и растительное масло. Лук нарежьте колечками и добавьте к мясу. Перемешайте. В конце добавьте чеснок и перец. Залейте мясо минеральной водой и накройте пищевой пленкой. Держите в холодильнике от 8 до 12 часов.
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