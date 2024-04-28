Секрет идеального шашлыка из ошейка: замочите мясо в этой жидкости

Приготовить вкусный шашлык непросто, если не знать правил маринования мяса и особенностей его жарки.

Предлагаем узнать, как приготовить шашлык из ошейка, замаринованный на минеральной воде. Такой шашлык получится нежным, сочным и ароматным.

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Специалисты советуют для приготовления шашлыка на минералке избегать использования замороженного мяса, потому что оно теряет свою сочность и шашлык из него получится сухим и жестким.

Маринад для шашлыка из ошейка:

2 кг ошейка;

1 ст. л смеси специй (по своему вкусу);

0,5 ст. л соли;

2 ст. л подсолнечного масла;

две луковицы среднего размера;

4 зубчика чеснока;

перец горошком – чайная ложка;

литр сильно газированной минеральной воды.

Мясо нужно нарезать кусочками среднего размера и добавить специи, соль и растительное масло. Лук нарежьте колечками и добавьте к мясу. Перемешайте. В конце добавьте чеснок и перец. Залейте мясо минеральной водой и накройте пищевой пленкой. Держите в холодильнике от 8 до 12 часов.

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