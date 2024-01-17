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Секрет из Голландии: Как сделать картофельное пюре гораздо вкуснее

Игорь Романько

Как правильно приготовить идеальное картофельное пюре.

Картофельное пюре – это универсальное блюдо, которое подходит к любому основному блюду. Однако чтобы пюре получилось по-настоящему вкусным, нужно знать несколько секретов.

На сайте "Хозяйка" рассказали, как приготовить голландское картофельное пюре, точно удивившее ваших гостей, ведь оно действительно выглядит необычно и имеет непревзойденный вкус.

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Ингредиенты:

  • 7 крупных картофелин
  • 1 большая морковь
  • 2 небольшие луковицы
  • 2 пучка петрушки
  • 80 мл сливок 20%
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель почистите и нарежьте на четыре части. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами.
  2. В кастрюлю с водой добавьте картофель, морковь и лук. Варите до готовности картофеля примерно 25 минут.
  3. Пока варятся овощи, приготовьте петрушку. Мелко нашинкуйте ее и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета.
  4. Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и дайте немного остыть.
  5. Добавьте к овощам сливочное масло, сливки, соль и перец. Разомните все в пюре.
  6. Вмешайте обжаренную петрушку.
  7. Готовое пюре подавайте к столу.

Дополнительные варианты приготовления

Голландское картофельное пюре можно приготовить с разными добавками. К примеру, к нему можно добавить тертый чеснок, грибы, бекон или колбасу.

Приятного аппетита!

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