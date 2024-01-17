Секрет из Голландии: Как сделать картофельное пюре гораздо вкуснее

Картофельное пюре – это универсальное блюдо, которое подходит к любому основному блюду. Однако чтобы пюре получилось по-настоящему вкусным, нужно знать несколько секретов.

На сайте "Хозяйка" рассказали, как приготовить голландское картофельное пюре, точно удивившее ваших гостей, ведь оно действительно выглядит необычно и имеет непревзойденный вкус.

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Ингредиенты:

7 крупных картофелин

1 большая морковь

2 небольшие луковицы

2 пучка петрушки

80 мл сливок 20%

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Картофель почистите и нарежьте на четыре части. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте полукольцами. В кастрюлю с водой добавьте картофель, морковь и лук. Варите до готовности картофеля примерно 25 минут. Пока варятся овощи, приготовьте петрушку. Мелко нашинкуйте ее и обжарьте на сковороде со сливочным маслом до золотистого цвета. Когда овощи будут готовы, снимите их с огня и дайте немного остыть. Добавьте к овощам сливочное масло, сливки, соль и перец. Разомните все в пюре. Вмешайте обжаренную петрушку. Готовое пюре подавайте к столу.

Дополнительные варианты приготовления

Голландское картофельное пюре можно приготовить с разными добавками. К примеру, к нему можно добавить тертый чеснок, грибы, бекон или колбасу.

Приятного аппетита!

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