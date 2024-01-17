Секрет из Израиля: Как приготовить хек, чтобы он смаковал лучше лосось

Этот рецепт запеченной рыбы с луком и картофелем – это отличный способ приготовить вкусное и сытное блюдо из доступных продуктов. Рыба получается нежной и сочной, а лук и картофель – хрустящим и ароматным.

Рецептом поделились на сайте "Одна минута". Чтобы лук получился карамелизированным и не имел характерного запаха, добавьте в него во время жарки 1/3 чайной ложки пищевой соды. Для насыщенного вкуса можно добавить к заливке немного тертого сыра. Вместо шпажек можно использовать деревянные зубочистки.

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Ингредиенты:

Хек – 2 филе

Соль и перец по вкусу

Приправы для рыбы

Сухой чеснок по вкусу

Растительное масло для смазки

Лук репчатый – 600 г

Сода – 1/3 ч. л.

Приправа к картофелю

Сливочное масло – 50 г

Картофель – 4 шт.

Яйца – 3 шт.

Сливки – 100 мл

Свежая зелень петрушки – 1 пучок

Приготовление:

Очистите рыбу от кожи и костей, разрежьте на порционные куски. Смажьте рыбу растительным маслом, посолите, поперчите и обваляйте в приправе для рыбы и сухом чесноке. Оставьте мариноваться на 20 минут. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте на нем нарезанный лук до прозрачности. Добавьте сливочное масло и соду. Жарьте еще 2 минуты, постоянно помешивая. 2/3 лука переложите в другую посуду. На сковороду, где обжаривался лук, выложите порезанный на тонкие кружочки картофель. Посыпьте ее приправой для картофеля. Поверх картофеля выложите куски рыбы. Поверх рыбы выложите лук, который откладывали. Приготовьте заливку, смешав и сбив до однородности яйца со сливками. Залейте блюдо заливкой и посыпьте мелко нашинкованной зеленью петрушки. Сверху разложите шпажки и накройте мокрым пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

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