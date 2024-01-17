Секрет из Израиля: Как приготовить хек, чтобы он смаковал лучше лосось
Этот рецепт запеченной рыбы с луком и картофелем – это отличный способ приготовить вкусное и сытное блюдо из доступных продуктов. Рыба получается нежной и сочной, а лук и картофель – хрустящим и ароматным.
Рецептом поделились на сайте "Одна минута". Чтобы лук получился карамелизированным и не имел характерного запаха, добавьте в него во время жарки 1/3 чайной ложки пищевой соды. Для насыщенного вкуса можно добавить к заливке немного тертого сыра. Вместо шпажек можно использовать деревянные зубочистки.
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Ингредиенты:
- Хек – 2 филе
- Соль и перец по вкусу
- Приправы для рыбы
- Сухой чеснок по вкусу
- Растительное масло для смазки
- Лук репчатый – 600 г
- Сода – 1/3 ч. л.
- Приправа к картофелю
- Сливочное масло – 50 г
- Картофель – 4 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Сливки – 100 мл
- Свежая зелень петрушки – 1 пучок
Приготовление:
- Очистите рыбу от кожи и костей, разрежьте на порционные куски. Смажьте рыбу растительным маслом, посолите, поперчите и обваляйте в приправе для рыбы и сухом чесноке. Оставьте мариноваться на 20 минут.
- Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте на нем нарезанный лук до прозрачности. Добавьте сливочное масло и соду. Жарьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.
- 2/3 лука переложите в другую посуду. На сковороду, где обжаривался лук, выложите порезанный на тонкие кружочки картофель. Посыпьте ее приправой для картофеля. Поверх картофеля выложите куски рыбы. Поверх рыбы выложите лук, который откладывали.
- Приготовьте заливку, смешав и сбив до однородности яйца со сливками. Залейте блюдо заливкой и посыпьте мелко нашинкованной зеленью петрушки.
- Сверху разложите шпажки и накройте мокрым пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
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