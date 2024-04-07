Секрет специалистов по клинингу: как вымыть окна, чтобы они были чистыми до осени

Как правильно мыть окна, чтобы они долго не загрязнялись

Устали постоянно мыть окна? Есть один простой секрет, как сделать их чистыми надолго. Попробуйте этот лайфхак, и вы будете приятно удивлены!

Уксусный раствор – это экономный и эффективный способ сделать ваши окна надолго чистыми. Лайфхаком поделились на сайте noviydoctor.com.

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Почему окна так быстро пачкаются?

Пыль, сажа и другие частицы с воздуха оседают на стекле.

Конденсат, образующийся из-за влажности, высыхает и оставляет грязные следы.

Ветер, дождь, снег и другие атмосферные явления загрязняют окна.

Выхлопные газы и дым также оказывают негативное влияние на чистоту стекла.

Как сделать окна чистыми надолго?

Используйте уксус!

Разведите белый уксус с водой в соотношении 1:1.

Замочите губку или мягкую ткань в растворе и протрите окна.

Уксус удаляет грязь, жир и известняк, делая стекло блестящим.

Бонусы использования уксусного раствора:

Предотвращает запотевание окон.

Создает защитный слой на стекле.

Удаляет неприятные запахи.

Растворяет остатки жира и пятен от предварительных моющих средств.

PS

Для лучшего результата используйте дистиллированную или фильтрованную воду.

Не используйте уксус из натурального дерева.

Перед использованием уксусного раствора на цветных рамах протестируйте его на незаметном участке.

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