Секрет в технологии приготовления теста: как сделать идеальные блины
Блинчики – это не просто вкусное блюдо, но и настоящая кулинарная классика, которая нравится взрослым и детям. Сегодня мы поделимся с вами секретом приготовления идеального теста для блинчиков "Все по одной", которое легко запомнить и всегда удается.
Попробуйте этот простой рецепт с сайта noviydoctor, и вы сможете приготовить рыхлые блинчики и ажурные блинчики "Премиум", которые удивят вас своим вкусом и ароматом.
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Простая пропорция "Все по одной":
- 1 часть муки (стакан 330-350 мл)
- 1 часть молока (холодного или из холодильника)
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка сахара
- 1 щепотка соли
Для блинов "Премиум":
- 1 неполная чайная ложка разрыхлителя
- 1 столовая ложка растительного масла
Для тонких блинчиков с дырочками:
- 1 неполная чайная ложка соды
Приготовление:
1. Пересыпьте муку в миску, добавьте сахар, соль, яйцо и перемешайте.
2. Для блинов "Премиум": добавьте разрыхлитель, молоко, масло и взбейте венчиком до однородной массы.
3. Для тонких блинчиков с дырочками: добавьте кефир, перемешайте, добавьте соду, еще раз перемешайте, затем влейте молоко, масло и взбейте венчиком.
4. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом.
5. Вылейте на сковороду немного теста, распределите его по дну.
6. Жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Для толстых блинчиков используйте густое тесто.
- Для тонких блинчиков с дырочками используйте жидкое тесто.
- Жарьте блины на среднем огне.
- Готовые блины можно смазать сливочным маслом, медом, вареньем или подавать с вашими любимыми начинками.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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