Секретный ингредиент сделает мясо сочным: Гордон Рамзи поделился рецептом рождественской индейки

Рождественская индейка – это традиционное блюдо во многих странах. В Украине на Рождество готовят запеченную утку или гуся.

Приготовить птицу так, чтобы она была сочной и ароматной, может быть непросто. Шеф-повар Гордон Рамзи поделился своим рецептом рождественской индейки, который поможет вам получить мягкое и сочное мясо.

Читайте также: К салатам и как основное блюдо на Рождество: Как запекать свинину, чтобы она таяла во рту

По словам Гордона Рамзи, секрет сочности рождественской индейки состоит в том, чтобы не допустить ее высыхания. Для этого он использует один "секретный" ингредиент – кусочки бекона.

"Шесть ломтиков жирного бекона на самой толстой части индейки предотвратят высыхание мяса, а жир из бекона поможет сделать индейку чрезвычайно сочной", - говорит эксперт.

Еще один секрет сочности – специальное "удивительное" травяное масло, которым можно смазать индейку, чтобы она была одновременно сочной и имела хрустящую корочку.

Чтобы приготовить это масло, нужно взять следующие ингредиенты:

375 г сливочного масла (комнатной температуры)

Натертая цедра двух небольших лимонов

Три зубчика чеснока

Измельченные листья петрушки

Одна столовая ложка оливкового масла

Соль и перец

Как приготовить индейку на Рождество:

Разогрейте духовку до 220 градусов.

Приготовьте чесночное масло. Поместите сливочное масло комнатной температуры в большую миску и приправьте солью и перцем. Добавить оливковое масло и хорошо перемешать. Продолжая тщательно перемешивать масло, добавьте цедру лимона, измельченные зубчики чеснока и измельченную петрушку. После готовности отложите.

Ранее: Новогодние пирожные в форме шишек из трех ингредиентов: видео-рецепт

Индейку нужно распотрошить и приправить ее брюшную полость солью и перцем. Вложите внутрь нашаткованный лук, половинки 3 зубчика чеснока, кусочки лимона и два лавровых листа.

Под кожу на груди индейки влейте чесночное масло. Этим маслом нужно натереть и бедра птицы.

Выложите индейку на большой противень комом вверх. Хорошо посолите и поперчите, а затем сбрызните оливковым маслом.

Запекайте индейку в горячей духовке примерно 10-15 минут. По истечении времени извлеките противень из духовки, смажьте индейку соком, а затем положите ломтики бекона на грудку индейки, чтобы она оставалась влажной.

Убавьте температуру в духовке до 180 градусов и готовьте индейку в течение двух с половиной часов (примерно 30 минут на кг). Обязательно проверяйте индейку, пока она готовится, чтобы время от времени поливать ее.

Чтобы убедиться, что индейка правильно приготовлена, вставьте шпажку в самую толстую часть ножки. Если с места проколы вытекает прозрачная жидкость, это означает, что птица приготовилась.

Когда индейка будет полностью готова, переложите ее на блюдо и по желанию присыпьте измельченной зеленью.

Предлагаем к праздникам приготовить запеканку с картофелем и курицей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!