Секретный ингредиент улучшит вкус красной рыбы во время засолки

Как засолить красную рыбу – как правильно солить красную рыбу

Красная рыба – любимый продукт большинства людей. Она является хорошим источником белка, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов.

Поскольку готовый продукт в магазине стоит немалых денег, стоит попробовать купить филе или целую рыбу и засолить самостоятельно. Как это сделать с одним интересным ингредиентом, рассказали в Instagram-блоге hausteno4ek.

Секрет маринада – в использовании алкоголя, а именно водки. Сам процесс приготовления займет всего 20-30 минут, а засол длится 8-10 часов.

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Ингредиенты:

красная рыба (семга, форель, лосось) – 300 г,

водка – 30 мл,

соль – 2 ст. ложки,

сахар – 1 ст. кровати.

Способ приготовления:

1. Очистите от чешуи рыбу, промойте и подсушите с помощью бумажных полотенец. Филе рыбы натрите солью и сахаром, положите в неметаллическую посуду (лучше всего стеклянная форма с крышкой).

2. Влейте водку прямо на рыбу и закройте посуду, поставьте в холодильник для засолки на 8-10 часов.

3. Слейте рассол, промойте рыбу в прохладной воде. Просушите бумажными полотенцами.

4. Такую засоленную рыбку следует хранить в холодильнике в чистой и сухой таре. Водка не будет ощущаться, но усугубит вкус рыбы, еще и выполнит дезинфекцию.

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