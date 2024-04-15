Секреты омоложения: косметологи поделились неожиданными домашними средствами для идеального лица

Специалисты в сфере красоты назвали натуральные продукты, которые помогут омолодить лицо в домашних условиях. В частности, косметологи считают полезными маски из мякоти клубники и творога.

Для увлажнения кожи рекомендуют использовать натуральное сливочное масло, которое является эффективным средством. Об этом информирует Ukr.Media.

Для того чтобы освежить и очистить кожу, вы можете использовать лимонный сок. Осторожно нанесите его на лицо, избегая попадания в глаза, чтобы предотвратить раздражение. Перед применением убедитесь, что у вас нет аллергии на цитрусовые, советуют эксперты.

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Для тех, кто регулярно пользуется кремами для лица, рекомендуется наносить их мягкими массажными движениями, чтобы распрямить морщины. Чтобы уменьшить морщины возле глаз, легонько прижимайте их кончиками указательных пальцев. Что касается отеков под глазами, могут быть полезными чайные пакетики, которые следует держать на глазах в течение 30 минут.

Косметологи также отмечают, что молодость кожи в значительной степени зависит от того есть ли у вас вредные привычки. Курение и употребление алкоголя могут значительно ухудшить морщины и отеки под глазами. Не менее важным является сбалансированный рацион, богатый белками, витаминами и жирными кислотами.

Регулярное умывание холодной водой, упражнения для глаз и лица, а также достаточное потребление витаминов, в частности витамина D, положительно влияют на состояние кожи.

Напомним, что косметические процедуры и средства ухода за кожей могут лишь временно скрыть внешние проявления акне, поэтому врачи рекомендуют лечить проблему изнутри.

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