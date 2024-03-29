Секреты садоводства: эксперты рассказали, когда лучше высаживать тюльпаны

Многие садоводы мечтают о том, чтобы их клумбы украшали тюльпаны, поражающие своей красотой во время цветения. Но когда нужно высаживать эти красочные цветы, чтобы наслаждаться ими весной?

Выясним это вместе. Команда UAportal собрала полезные советы.

Тюльпаны обычно сажают в осенний период. Это дает возможность клубням успешно перезимовать в земле и окрепнуть. Кроме того, осенняя высадка снижает риск развития заболеваний, которые могут повредить листья и лепестки. К примеру, посадка тюльпанов в ноябре способствует их закаливанию.

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Когда сажать тюльпаны весной

Если вы пропустили осеннюю посадку тюльпанов, не беспокойтесь – они также могут быть посажены весной. Убедитесь, что температура находится в диапазоне от 9 до 10°C, как обычно, это бывает в конце марта или начале апреля.

Для посадки тюльпанов выберите солнечное место, защищенное от ветра. Хотя они могут не цвести роскошно в первый год, ожидайте более пышное цветение следующей весной.

Вот несколько способов посадки тюльпанов весной:

Посадите в горшки, затем пересадите в открытый грунт.

Посадите непосредственно в открытый грунт.

Используйте большие горшки, если не планируете пересаживать.

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Как правильно сажать тюльпаны

Перед тем как начать высадку тюльпанов, проверьте, готовы ли ваши луковицы и земля. Луковицы должны быть жесткими и не иметь признаков повреждения или гнили. Землю обогатите минералами, добавив компост или перегной. Затем выровняйте поверхность участка с помощью граблей.

Приготовьте ямки: 5 см в глубину для мелких луковиц и 10 см для больших. Размещайте луковицы острым концом вверх и засыпьте их землей.

Регулярный полив обеспечит правильное укоренение тюльпанов. Дополнительно можно вносить удобрения с калием, фосфором или азотом для лучшего роста.

Если вы решите высаживать тюльпаны в горшки, на дно насыпьте слой мелкого гравия для дренажа, а землю сделайте легкой и воздухопроницаемой. Многие садоводы предпочитают начинать с горшков, ведь так легче контролировать условия выращивания.

Раньше мы рассказывали, как правильно выращивать тюльпаны, чтобы они радовали своими цветами.

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