Секс альпак удивил ученых: такого никогда не видели у других млекопитающих

Ученые при исследовании сексуального поведения альпак выяснили, что их спаривание отличается от других животных.

Как пишет IFLScience, альпаки (Vicugna pacos) единственные известные природе млекопитающие, которые спариваются прямым проникновением пениса самца в матку самки.

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Как отметили исследователи в своей статье в журнале PLOS ONE, у большинства млекопитающих половой член вставляется во влагалище, где и происходит оплодотворение, у остальных млекопитающих оплодотворение происходит в матке, в частности, у лошадей, мышей, крыс и хорьков. Альпаки, однако, уникальны тем, имеющих внутриутробное оплодотворение и внутриматочную интромиссию полового члена, то есть пенис самца вставляется в самую матку, где он непосредственно откладывает сперму.

Исследователи проверили репродуктивные системы 10 самок альпаки, отбракованных на мясо через один или 24 часа после спаривания. Они выявили признаки "заметного кровотечения" вдоль репродуктивных путей, включая девичью пленку, шейку матки и кончики рогов матки, чего не было у спаривавшихся альпак.

Выяснилось, что спаривание травмирует внутренние органы самок альпак: "Самцы альпаки продвигают свои пенисы сквозь репродуктивные пути самок, проникая к кончикам рогов матки, и при этом вызывают ссадины и разрыв тонких кровеносных сосудов".

Это происходит потому, что пенисы у самцов альпак длинные, тонкие и фиброзно-эластичные с твердым хрящевым кончиком.

Напомним, сумчатые животные антехинусы из Австралии имеют уникальную стратегию размножения, которая включает сексуальные стычки и даже каннибализм.

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