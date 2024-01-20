'Секс до смерти' заставил млекопитающих стать каннибалами (видео)

Сумчатые животные из Австралии, которых зовут антехинусы, имеют уникальную стратегию размножения, включающую сексуальные стычки, каннибализм и чрезвычайно интенсивный расплод.

Исследование проведено на материковых темных антехинусах обнаружили чрезвычайные практики, удивляющие научный мир, пишет IFLScience.

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Профессор Эндрю Бейкер, доцент Школы биологии и экологии QUT, раскрыл подробности этих уникальных ритуалов. Спаривание антехинусов происходит в хаотических столкновениях, которые могут продолжаться до 14 часов.

В течение этого времени гормональный наплыв становится настолько интенсивным, что приводит к стрессу и неконтролируемому распространению кортизола в организме, что в свою очередь может стать причиной смерти для самцов этих животных.

Однако самое интересное оказалось в том, что после смерти самцов тела остаются энергетическим резервуаром для других живых самцов и беременных или кормящих самок. Каннибализм оказался стратегическим решением для получения "дешевой энергии".

"Самцы падают мертвыми, создавая возможность получить дешевую энергию из-за каннибализма для еще живых самцов и беременных или кормящих самок антехинусов", — заявил Бейкер.

Подобное каннибальное поведение ранее регистрировалось очень редко в дикой природе.

Ученые считают, что такая стратегия может поддерживать другие виды антехинусов, а также способствовать собственному производству энергии беременным или кормящим самкам. Дальнейшее изучение этого феномена может раскрыть новые аспекты эволюции и стратегии размножения в мире животных.

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