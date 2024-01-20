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"Секс до смерти" заставил млекопитающих стать каннибалами (видео)

Былим Елена

'Секс до смерти' заставил млекопитающих стать каннибалами (видео)

Сумчатые животные из Австралии, которых зовут антехинусы, имеют уникальную стратегию размножения, включающую сексуальные стычки, каннибализм и чрезвычайно интенсивный расплод.

Исследование проведено на материковых темных антехинусах обнаружили чрезвычайные практики, удивляющие научный мир, пишет IFLScience.

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Профессор Эндрю Бейкер, доцент Школы биологии и экологии QUT, раскрыл подробности этих уникальных ритуалов. Спаривание антехинусов происходит в хаотических столкновениях, которые могут продолжаться до 14 часов.

В течение этого времени гормональный наплыв становится настолько интенсивным, что приводит к стрессу и неконтролируемому распространению кортизола в организме, что в свою очередь может стать причиной смерти для самцов этих животных.

Однако самое интересное оказалось в том, что после смерти самцов тела остаются энергетическим резервуаром для других живых самцов и беременных или кормящих самок. Каннибализм оказался стратегическим решением для получения "дешевой энергии".

"Самцы падают мертвыми, создавая возможность получить дешевую энергию из-за каннибализма для еще живых самцов и беременных или кормящих самок антехинусов", — заявил Бейкер.

Подобное каннибальное поведение ранее регистрировалось очень редко в дикой природе.

Ученые считают, что такая стратегия может поддерживать другие виды антехинусов, а также способствовать собственному производству энергии беременным или кормящим самкам. Дальнейшее изучение этого феномена может раскрыть новые аспекты эволюции и стратегии размножения в мире животных.

Ранее учёные выяснили, что делают самки лягушек, чтобы избежать секса.

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