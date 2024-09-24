Сексуальный марафон: знаки зодиака, которые могут заниматься любовью часами

Люди естественно отличаются по темпераменту и желаниям к физическим отношениям. Кому-то достаточно совсем немного, а кто-то не довольствуйся без нескольких часов секс-марафона.

Астрологи обращают внимание на то, что сразу несколько знаков зодиака могут заниматься часовой любовью. Об этом пишет издание Оdzadu .

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Скорпион

Он страстный, исполненный волнения и может делать в постели то, о чем вы даже не мечтали. Попробовав однажды, что такое любовник, вы больше не захотите другого. Он не останавливает вас быстро, он насладится вами и уделит столько времени, сколько вам действительно нужно, чтобы добиться вершины. Он никуда не торопится.

Стрелец

Далее следует Стрелец, который, возможно, не такой уж большой любовник, но он также имеет большую выносливость. С ним все не закончится через 5 минут, но вы можете ожидать 30 минут удовольствия. Когда у него действительно много энергии, он может заниматься с вами любовью несколько раз в день. Ему безразлично, чисто ли дома, или приготовлен, или он голоден, пока это зависит от него, он может в любой момент наклонить вас за стол.

Овен

Мужчина-Овен очень страстный и имеет сильное влечение к физической близости. Иногда его желание настолько сильно, что он просто не может думать ни о чем другом, кроме того, как проявить свою страсть, не выбирая места. Его выносливость поражает – там, где другие уже устают, он готов продолжать. Если вы его партнер, будьте готовы к приятным сюрпризам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые не могут отказаться от алкоголя.

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