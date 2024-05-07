Секунда времени и готово: как быстро затянуть нить в иглу

Заправка нити в иглу – это то, с чем сталкивается каждый, кто любит шить или чинить одежду. Иногда это может быть настоящим испытанием, ведь нить не хочет слушаться, а глаза устали от напряжения. Но не сдавайтесь! Сегодня мы поделимся с вами лайфхаком, который поможет вам заправить нить в иглу в считанные секунды. Об этом пишет DailyStar.

Вам понадобится:

Нить

Игла

Небольшой кусочек бумаги

Инструкция:

Сложите нить вдвое, чтобы образовалась петля. Уложите петлю нити на край бумаги. Разрежьте бумагу по диагонали так, чтобы нить оказалась внутри. Проденьте бумагу через игольное ушко.

Как это работает?

При разрезании бумаги нить, которая находится внутри, захватывается краем и автоматически проходит через игольное ушко. Этот лайфхак экономит время, силы и нервы, ведь вам больше не придется тратить минуты на то, чтобы продвинуть нить в крохотное отверстие.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя шить перед дорогой.

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