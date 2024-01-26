Семь правил, как правильно говорить детям 'нельзя'

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1. "НЕЛЬЗЯ" означает недопустимые и опасные для жизни вещи.

2. По возможности заменяйте слово "НЕЛЬЗЯ" на "ОПАСНО".

3. "НЕЛЬЗЯ" должно быть немного, иначе оно обесценится и ребенок перестанет его слышать.

4. "НЕЛЬЗЯ" подразумевает конкретные последствия, если ребенок нарушит запрет.

5. Вместе с "НЕЛЬЗЯ", что и когда можно. Предлагайте альтернативу: "Это нельзя, но это можно".

6. Если ситуация позволяет, заменяйте НЕЛЬЗЯ пояснениями. Например: "Дай мне руку, мы вместе перейдем дорогу. Ребенку одному переходить дорогу опасно".

7. НЕЛЬЗЯ означает НЕЛЬЗЯ.

Запреты в воспитании необходимы и важны, но они не должны быть основным инструментом воспитания. Запреты – имеют вспомогательную функцию.

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