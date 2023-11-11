Семь причин появления муравьев в доме и как их избавиться

Откуда берутся муравьи в доме - как избавиться от муравьев в доме в домашних условиях

Как только вы заметили один муравей в своем доме, знайте, что беда не за горами. Вероятно, за этим единственным вредителем ползают другие, и прежде чем вы это осознаете, ваше пространство будет переполнено неприятными насекомыми.

Иногда кажется, что муравьев невозможно избежать, но ваши привычки могут сделать ваш дом еще более привлекательным для них. Издание Best Life назвало семь способов вовлечения муравьев в свой дом и что вы можете сделать, чтобы остановить их.

Читайте также: Пять натуральных ингредиентов, благодаря которым вы забудете о насекомых-вредителях в доме

1. Кусты и деревья растут слишком близко к вашему дому.

Возможно, вам хотелось бы, чтобы вокруг вашего дома было много зелени, но будьте осторожны с этим.

Сертифицированный энтомолог Шеннон Харлоу-Эллис рассказывает, что кусты и деревья могут выступать как магистрали, по которым муравьи могут путешествовать, если они нависают или касаются дома.

2. Вы ходите в обуви внутри дома.

По словам эксперта по домашнему уходу Райана Фарли, обувь также может служить "транспортным средством" для муравьев.

"Если вы или ваши дети проводите много времени на улице, вполне возможно привезти одного или двух пассажиров на вашей обуви", – пояснил он.

3. Кондиционер на окне.

Если у вас есть оконный кондиционер, вы можете запросить новую проблему.

"Если у вас есть внутриоконный кондиционер, важно убедиться, что он надежно установлен в окне и что окно полностью герметизирует его. Это не только удерживает холодный воздух внутри и горячий воздух наружу, но и предотвращает проникновение вредителей через щели", - отметил эксперт из дома. Леонард Энг.

4. Душистые цветы рядом с домом.

Хотя красивые цветы могут украсить ваш двор, но вам не стоит сажать их слишком близко к дому, особенно если у них сильный запах. Речь идет о таких ароматных цветах как гардении, розы, лаванда, пионы, нарциссы и азалии.

"Муравьи используют свое обоняние, чтобы найти пищу, убежище и воду", - рассказывает Харлоу-Эллис. "Посадив душистые цветы возле постройки, рабочие или муравьи-фуражоры почувствуют запах источника пищи".

5. Корм для домашних животных остается в миске.

Возможно, вы хорошо знаете, что не следует оставлять еду, если вы не хотите привлечь муравьев. Но это также охватывает любой корм для вашего питомца, по словам Меган Веде, совладельца компании по борьбе с вредителями Done Right Pest Solutions.

"У домашних животных, таких как кошек и собак, часто есть блюда с влажной или сухой пищей, которые стоят часами между кормлениями. Этот источник пищи для вашего питомца также может служить источником пищи для муравьев", - предостерегает Веде.

Чтобы отпугнуть муравьев, она рекомендует владельцам домашних животных планировать кормление и убирать блюдо с едой до следующего еды.

6. Дырявые трубы.

Однако не только еда может вызвать проблемы с муравьями, но и дырявые трубы.

"Как и любому другому живому существу, муравьям также нужна вода, чтобы выжить. Это значит, что ваши дырявые трубы могут стать увлекательной находкой для этих назойливых вредителей", — пояснил эксперт по борьбе с вредителями Мо Самир.

Чтобы остановить муравьев, почините протекающие трубы или краны и убедитесь, что в вашем доме или вокруг него нет стоячей воды.

7. Вы не убираете у электрических розеток.

Немногие люди осознают, что муравьи очень любят электрические розетки, рассказал ландшафтный дизайнер Бен Эсман.

Эти насекомые могут притягивать электромагнитные поля, поэтому любой беспорядок вокруг электрических розеток может только увеличить притяжение муравьев. Итак, убедитесь, что вы регулярно протираете поверхности и проверяете позади приборов.

Напомним, что специалисты по вредителям рассказали о вещах, которые станут магнитом для моли. Но вы можете этого избежать, зная несколько полезных советов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!