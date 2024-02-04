Семь растений, которых не должно быть в вашем саду: принесут только проблемы (фото)

Садоводы предупреждают, что выращивание некоторых растений может привести к инвазии, повредить местным видам. Это 7 популярных растений, которые могут стать проблемой для сада.

Как сообщает Express, вскоре сезон, когда садоводы начнут активные работы на своих участках. Так что, возможно, вы захотите заполнить свое открытое пространство разнообразными растениями.

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Однако не все растения подходят для садов, а некоторые даже могут "причинить больше вреда, чем пользы".

Вот 7 растений, которые вы "никогда не должны выращивать в своем саду", или потому, что они "инвазивны, вредны для местных видов или сложны для ухода":

Рододендрон понтикум

Это красивое растение может быстро распространяться и подавлять местные растения. Она также производит токсины, подавляющие рост других растений.

Кипарис Лейланда

Это быстрорастущее вечнозеленое дерево может быстро блокировать свет и виды, что может вызвать споры между соседями. Его нужно часто обрезать, чтобы держать его под контролем.

Гималайский бальзам

Это инвазивное растение с агрессивной привычкой роста может опережать местные растения за свет, пространство и питательные вещества. Ее быстрое распространение может привести к эрозии почвы и увеличению риска наводнений.

Желтый архангел

Это привлекательное лесное растение может стать инвазивным в вашем саду. Она быстро распространяется по подземным путям и может удушить другие растения.

Монбреция

Это популярное садовое растение может быстро образовывать плотные скопления, которые трудно удалить. Она может опережать местные растения и уменьшать биоразнообразие в вашем саду.

Бамбук обыкновенный

Этот экзотический вид бамбука может стать инвазивным, если за ним не тщательно ухаживать. Его агрессивная корневая система может быстро распространяться и нанести ущерб постройкам и другим растениям в вашем саду.

Вишневый лавр

Этот быстрорастущий вечнозеленый кустарник может быстро образовывать густую, непроницаемую поросль. Он также может быть токсичным для людей и животных при проникании внутрь.

Садоводы рекомендуют проводить исследования перед тем, как высаживать любое растение в своем саду. Это поможет вам выбрать растения, подходящие для вашего климата и условий, а также не будут наносить ущерба местным видам или соседям.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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