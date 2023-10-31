Семь советов, которые позволят вам экономить деньги, используя духовку

Со снижением температуры на улице рост счетов за электроэнергию и отопление становится все более заметным. В результате многие из нас стремятся сократить счета за электроэнергию, но трудно найти практические и безопасные советы, особенно когда это связано с использованием различных бытовых приборов.

Чтобы ограничить потребление энергии, пользуясь духовкой, все, что вам нужно сделать – это применить несколько советов и рекомендаций экспертов Sante Plus на практике.

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Предлагаем советы, которые позволят вам использовать духовку, не тратя денег.

1. Не забудьте выключить духовку за 5 минут до приготовления. Остаточное тепло внутри духовки доведет до готовности блюда.

2. Нарезайте еду на мелкие кусочки. Так она будет готовиться побыстрее.

3. Размораживайте пищу перед ее приготовлением. Таким образом, вы сократите время приготовления и, следовательно, сэкономите электроэнергию.

4. Выбирайте керамическую посуду, чтобы приготовить еду в духовке. Этот материал имеет тенденцию быстрее добиваться оптимальной температуры и, таким образом, сокращать время приготовления.

5. Выберите духовку, маркировка энергоэффективности которой находится в диапазоне от A до B. Последние классы обозначают наиболее энергоэффективные приборы.

Шкала A+++ (темно-зеленый цвет) представляет собой устройства, потребляющие меньше энергии.

Шкала D (красный цвет) вообще относится к достаточно энергоемкому устройству, хотя и "дешевому".

6. Не ставьте духовку рядом с холодильником. Эта близость может повлиять на его производительность. Большое производство тепла у холодильника повышает энергопотребление последнего. Если у вас нет другого выбора, рекомендуется установить изолирующую панель между двумя устройствами.

7. Во избежание потери тепла используйте верхнюю часть духовки при приготовлении блюд быстрого приготовления или запеканки. Нижняя часть идеально подходит для приготовления мяса, а центральная – для приготовления рыбы.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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