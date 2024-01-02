Семь цветов волос, которые будут трендовыми в 2024 году

Эксперты в области красоты прогнозируют, что в 2024 году в тренде будут цвета волос, которые подчеркивают естественную красоту и создают чувство покоя и роскоши.

"В этом году главными тенденциями будут масляно-кремовый блонд, дорогая брюнетка, каштановый коричневый, ковбойский медный, живой блонд, имбирно-красный и холодный чай", – рассказал известный колорист Шэрон Доррам.

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Масляно-кремовый блонд – это теплый, золотистый вариант блонда с тонкими оттенками холодного, ледяного блонда для многомерного вида.

Он лучше подходит для базового цвета от темно-русого до очень светлого пепельно-коричневого.

Дорогая брюнетка – это яркий тон брюнетки, который придает роскошную и дорогую энергию. Он лучше подходит для темных оттенков кожи.

Каштановый коричневый – это еще одна главная тенденция, которая растет в 2024 году. Он является оттенком дорогой брюнетки, которая добавляет более насыщенных и глубоких золотистых тонов вашей традиционной брюнетке.

Ковбойский медный – это прекрасный оттенок, сочетающий настоящую медь и каштановый. Он лучше подходит для теплых оттенков кожи.

Живой блонд (смесь омбре и балаяжа) – это чистый, естественный вид, который очень тонко растушевывается, без сильных линий и даже выцветания по всем волосам. Он лучше подходит для всех оттенков кожи.

Имбирно-красный – это роскошный насыщенный теплый оранжевый, красный с имбирным оттенком. Он лучше подходит для теплых оттенков кожи.

Холодный чай – это бледный, красивый красновато-золотистый цвет волос, который выглядит вроде "холодного чая". Он лучше подходит для светлых оттенков кожи.

Напомним, специалисты, разбирающиеся в парикмахерском искусстве, назвали прически, которые идеально подойдут для женщин с изящными волосами. Эти прически модные, стильные и простые в уходе.

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