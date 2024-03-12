Семь важных правил ухода за малиной от опытных огородников

Природа дарит нам много прекрасных растений, среди которых особое место занимает малина – нежная, но в то же время требовательная культура. Чтобы обеспечить ей надлежащий уход и высокий урожай, нужно соблюдать семь важных правил.

По данным издания sad-ogorod.in.ua, для посадки кустов малины выбирайте правильное место. Малина любит светлое место, но не терпит прямых солнечных лучей на протяжении всего дня. Оптимальной будет легкая полутень или расположение под деревьями, обеспечивающими защиту от жары.

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Не забывайте о прореживании. В июне, когда малина только начинает формировать ягоды, удалите избыточные побеги, оставив всего два более сильных и здоровых на каждом кусте.

В середине июля обрежьте верхушки кустов на 10-15 см. Это поможет регулировать рост растений и стимулировать формирование новых побегов.

Ранней весной под каждый куст малины распределите по ведру перегноя. Это придаст жизненную силу растениям и будет способствовать их здоровью.

Осенью проведите дополнительную подкормку. После вырезки стеблей подсыпьте под каждый куст еще пол ведра перегноя с добавлением суперфосфата.

Используйте подвязки. Малина нуждается в поддержке, особенно во время плодоношения. Подвяжите стебли к обоям, чтобы избежать ломки побегов.

Выбирайте здоровые сорта. При посадке выбирайте только местные сорта малины, которые приспособлены к условиям и обладают высокой устойчивостью к болезням.

Следуя этим простым, но важным правилам, вы обеспечите себе большой и вкусный урожай малины в вашем саду.

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