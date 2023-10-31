Семь важных советов, как подготовить жилье к зиме, чтобы было тепло

Как подготовиться к зиме и сэкономить на отоплении - что делать, чтобы дома было тепло

С похолоданием мы все больше проводим дома, чем на улице. Утепление требует не только вы, но и ваш дом.

Без должной предварительной подготовки вы можете увидеть больше вредителей дома, более высокие счета за электроэнергию и отопление, другие убытки. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь важными советами Best Life по защите своего дома от зимы.

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1. Проверьте свои деревья

Сваленные деревья могут стать огромным финансовым бременем, особенно если они упадут на ваш дом или автомобиль. Итак, сейчас хорошее время, чтобы убедиться, что ваши деревья готовы к зимним ветрам.

2 Переставьте мебель

Сезонная депрессия также вызывает беспокойство в зимние месяцы, поскольку солнечного света меньше. Чтобы избежать этого, дизайнер интерьеров Артем Кроповинский рекомендует переставлять мебель так, чтобы "использовать доступный солнечный свет". Это можно сделать, разместив кресла или диван у окон.

"Чрезмерное использование искусственного освещения может привести к ухудшению настроения из-за отсутствия естественного света", – предупредил он.

3. Убедитесь, что ваша дверь и окна должным образом закрыты

Вам следует убедиться, что ваша дверь и окна не пропускают холод в дом. При необходимости уплотните места, где есть сквозняки, почините поврежденное и неисправное.

Если эти вещи должным образом загерметизированы, вы можете предотвратить проникновение холодного воздуха и снизить счет за электроэнергию и отопление, поскольку тепло будет работать на вас.

4. Уберите беспорядок на улице.

Если вы проживаете в частном доме, не забудьте проверить территорию вокруг своего дома и убрать. Так вы можете предотвратить появление вредителей, которые будут искать убежища от холода.

Насекомые-вредители могут использовать наборы детских игрушек, садовый инвентарь и другой мусор во дворе как места для укрытия. Также нужно обрезать кусты, деревья и траву, поскольку эти участки могут служить тайниками.

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5. Очистите водостоки

Брайан Клейтон, эксперт по ландшафтному дизайну и генеральный директор GreenPal, напоминает владельцам домов, что вода должна свободно двигаться с крыши. Забитые желоба могут привести к гниению крыши и накоплению льда с его последующим падением. Поэтому убедитесь, что у них нет листьев и другого мусора.

6. Защитите свою сантехнику

Внутренние трубы также могут замерзнуть и лопнуть из-за низких температур, если вы живете в доме. В многоквартирных домах такой проблемы нет. Большинство людей со временем научились защищать свою сантехнику – за исключением труб на чердаках и в подвалах. Об этих зонах часто забываются и они не отапливаются. Вам следует утеплить водопровод в этих местах до зимы, чтобы предотвратить любые потенциально дорогие проблемы.

"Неизолированное пространство с неизолированными трубами – рецепт для замерзших труб, которые могут лопнуть", – пояснил эксперт.

7. Установите элементы защиты от сквозняков

Закрыть каждую трещину в вашем доме может показаться сложным делом, но вы можете начать с малого, по крайней мере, "включив элементы защиты от сквозняков" к зиме. По словам домашнего эксперта, это может включать в себя такие вещи, как плотные шторы или пробки для сквозняков. Эти элементы уменьшают прохладные сквозняки, создавая больший комфорт и потенциально более низкие счета за электроэнергию.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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