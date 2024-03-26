Семена льна могут заменить яйца в кулинарии: эксперты раскрыли секрет

В мире кулинарии постоянно находят новые решения для ищущих замены классическим ингредиентам. Одним из таких открытий является "льняное яйцо" – веганский заменитель яиц, который не только сохраняет структуру и текстуру продукта, но и делает ваши блюда более полезными и доступными для тех, кто придерживается определенного питания.

Льняное яйцо – это простой микс 1 столовой ложки молотых семян льна и 2 столовых ложек воды. Эта смесь, оставленная на 15 минут, приобретает гелеобразную консистенцию, похожую на яичную, сообщает издание Don't Waste the Crumbs.

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Где можно использовать льняное яйцо?

Льняное яйцо идеально подходит для выпечки, такой как блины, брауни, кексы и фрикадельки, а также может быть использовано в веганских рецептах, где необходима структура и вязкость. Он подходит также для тех, кто имеет аллергию на яйца или хочет отказаться от них в своей диете.

Как приготовить льняное яйцо?

Добавьте столовую ложку молотых семян льна к 2 столовым ложкам воды в небольшой миске и оставьте на 15 минут. После этого смесь будет иметь консистенцию настоящих яичных белков.

Когда можно использовать льняное яйцо?

Льняное яйцо можно использовать во многих рецептах, но следует избегать его использования в рецептах, где необходима высокая яичная емкость или яичная текстура, например, в безе.

Льняное яйцо – это не только отличный веганский заменитель яиц, но и полезный ингредиент для любых кулинарных экспериментов. Он придаст вашим блюдам питательности и пользы, не теряя при этом по вкусу. Попробуйте льняное яйцо в своих рецептах уже сегодня и убедитесь в его универсальности и полезности.

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