Съест ваш жир: эксперт сказала, что пить, чтобы избавиться от лишнего веса людям за 40

Все больше людей обращают внимание на свое здоровье, потому отказываются от вредной пищи и напитков. Безалкогольные коктейли становятся настолько популярными, что изобретены рецепты, которые помогают в борьбе с лишним весом.

Эксперт по похудению Молли Маккеннеди поделилась своим собственным рецептом, который не только способствует сохранению стройности, но и полезен для кишечника. Он обладает низкой калорийностью и насыщает организм полезностями.

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Маккеннеди объяснила, почему этот коктейль полезен:

Вместо алкоголя, богатого калориями, в этом коктейле используется низкокалорийный чайный гриб и газировка.

Чайный гриб, содержащийся в напитке – это ферментированный чай, не содержащий сахара и почти не содержащий углеводов. Он богат пробиотиками, которые помогают улучшить пищеварение и здоровье кишечника.

А добавление свежего халапеньо делает коктейль более интересным по вкусу.

Рецепт коктейля, который "съест ваш жир":

Горсть кубиков льда (по желанию) 250 мл низкокалорийного чайного гриба 250 мл газировки Нарезанный халапеньо (по желанию)

Наполните бокал для вина кубиками льда. Добавьте чайный гриб и газировку. Украсьте нарезанным халапеньо (по желанию).

Этот коктейль – отличный вариант для ищущих здоровую и вкусную альтернативу алкогольным напиткам. Он поможет вам оставаться в форме, улучшить пищеварение и насладиться освежающим напитком.

Эксперт добавила, что для похудения важно вести здоровый образ жизни, содержащий не только здоровое питание, но и регулярные физические упражнения.

Напомним, ранее эксперты назвали "полезные продукты", вредящие здоровью.

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