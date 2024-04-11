Сезон начат: как правильно и вкусно приготовить спаржу
Как правильно жарить и запекать спаржу
Сезон спаржи уже начался, поэтому пора попробовать новые интересные рецепты с этой полезной и вкусной овощной культурой. Готовьте свежую спаржу и наслаждайтесь невероятными блюдами.
Сегодня мы поделимся с вами тремя оригинальными рецептами, которые вам понравятся. Рецепт опубликовали на сайте "Апростроф".
Читайте также: Идеальное тесто для хачапури и пирожков
1. Самый простой рецепт спаржи:
- Срежьте нижние концы спаржи.
- Отварите спаржу в подсоленной воде 1 минуту.
- Обжарьте на сливочном масле 2-3 минуты.
- Добавьте по желанию измельченный чеснок и немного лимонного сока.
2. Спаржа в духовке:
Ингредиенты:
- Спаржа
- Прошуто
- Сыр с травами (творожная намазка)
- Оливковое масло
- Цедра
Приготовление:
- Моем спаржу, отламываем кончики.
- Кладем прошуто, на него спаржу, смазываем сыром с травами, заворачиваем.
- Поливаем оливковым маслом и посыпаем цедрой.
- Ставим в разогретую до 180° духовку на 15 минут.
- Даем блюду несколько минут охладиться и наслаждаемся!
3. Спаржа с соевым соусом:
Ингредиенты:
- Спаржа – 500 г
- 3-4 дольки чеснока
- 3 ст. ложки оливкового масла
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. ложки сахара
- 50-60 мл воды
- 2 ст. ложки соевого соуса
- Долька лимона
- Соль, перец
- Базилик
- Твердый сыр
Приготовление:
- Промываем спаржу, отламываем жесткие побеги снизу (1-3 см зависит от созревания) и зачищаем ее.
- На разогретую сковороду выливаем растительное масло и добавляем сливочное масло, далее измельченный чеснок и даем минутку ему прожариться.
- Добавляем сахар и хорошо перемешиваем до растворения.
- Выкладываем сюда же спаржу и 2-3 мин жарим, переворачивая побеги – они должны стать ярко-зеленого цвета.
- Добавляем воду, наращиваем огонь и накрываем все крышкой на 4-5 мин.
- Снимаем крышку, переворачиваем спаржу, добавляем соевый соус, соль и перец (по вкусу) и еще 1-2 мин прожариваем.
- Перед подачей блюдо следует сбрызнуть лимонным соком, потереть пармезаном или добавить кусочки другого сыра.
Раньше мы рассказывали быстрый рецепт ленивых пирожков, которые не оставят равнодушным.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!